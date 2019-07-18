Мы, мужики, работаем за вас

Мой отец был токарем-металлистом 7-го (высшего) разряда и слесарем-инструментальщиком 6-го, так что все работы — дома, на даче, в гараже — делал своими руками.

Но когда я пытался повторять эти квесты вслед за ним, говорил: «Не трать время, ты — журналист».

С тем смыслом, что не стоит возиться с поломками, если тебе платят за другую работу. А для такой всегда найдется умелец по вызову. Может, он был не так уж прав, вызов мастера совсем не дешев. Но у отца были годы СССР, чтобы научиться делать все то, что он умел. У меня — уже нет.

Маркетологи одной из известных компаний, производящих бытовую технику, спросили более 4 тысяч представительниц слабого пола в России и странах Западной Европы, кто именно в их семье берет на себя домашние хлопоты. Речь идет не о ремонте кровли или там, скажем, замене сантехники, а о стандартном наборе, именуемом «бытовое рабство».

Оказывается, у нас 68 процентов работ по приготовлению пищи, уборке дома, стирке одежды, мойке посуды выполняют дамы. Опрошенные наряду с женщинами мужчины заявили, что самостоятельно чинят машину, стригут газон и выносят мусор. Более половины (52 процента) мужиков заявили, что наряду с женой ответственны за порядок в доме. Впрочем, только четверть — 25 процентов — женщин согласны с позицией своих мужей. 27 процентов дам хотят, чтобы муж уделял домашним делам больше внимания, а еще 10 процентов и вовсе сами делают вообще все, бедняжки.

То есть заметный перевес в их «пользу», вот и повод поговорить на и без того навязшие в зубах темы: домашнее крепостничество, гендерное неравенство, «Домострой». В общем, пройтись по любимому набору обид радикальных феминисток и упертых чайлдфришниц.

Еще и посуду за вас мыть? Фото: Елена Якушина, «Вечерняя Москва»

Дорогие наши дамы, давайте без обид! Мы с вами не в Великом Устюге — в столице живем. Москва, знаете, «бьет с носка и слезам не верит» — это еще наблюдательные предки подметили. Мы, ваши мужья, с утра до ночи в поте лица добываем средства на пропитание семьи, а также оплату всех и всяческих расходов — в первую очередь ваших и младшего поколения!

Нам, подавляющему проценту мужчин, немного надо — было бы, где фонарь повесить да сапоги на просушку поставить. Мы ведь ради вас, дорогие наши, до мельтешения звездочек в глазах вкалываем. На тех рабочих местах, что нам предоставляет город с 10-миллионным населением.

Милые женщины, вы должны понять нас! Особенно если по возвращении с работы у нас нет сил, чтобы вынести мусор, вымыть полы или погулять с собакой. Ежедневный тяжкий труд выпивает все соки. Вы ведь знаете, что мужская смертность очень высока? Причем, по статистике, именно мужчин, состоящих в браке! А что женщины в среднем живут на восемь–десять лет дольше?

Вот и решайте, что вам ближе: хозяйственный хлопотливый муж сейчас или десять лет в одиночестве потом.

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