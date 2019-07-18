Прости, Соня! Он осознал

С нее, мне кажется, и пошла то затихающая, то набирающая обороты мода на «записки на асфальте». Помню, прочла в одном дворе: «Люся, ты коза!» — и подумала: какой кошмар, вот бедная Люся, весь дом теперь знает, что она ме-ме-мека. А через неделю коза получила иное послание: «Люся, выходи за меня! Я тебя люблю!» — и решила, что надписи на асфальте — не так плохо. И оставить такую, на всеобщее обозрение, можно, только если все серьезно...

Если пишут мелом, записка исчезает быстро. Да и не стоит писать такие послания краской — можно ведь пожалеть о вспышке что радости, что гнева. Но к этому письму-мольбе почему-то хочется присоединиться, и не только нам: дворники вон тоже ее не смыли, видать, растрогались!

Соня, дорогая, наверное надо его простить. Он все осознал. Даже то, что «был дебил». Ну правда, человек ведь имеет право на ошибку! И покаянной головы, как известно, не секут... Будем надеяться, под «запиской» появится слово «ладно»...

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