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Актриса Регина Мянник: Если мне нравится материал, я с любым режиссером смогу работать

Елена Садкова
• 19:35 • 18 июля 2019
Актриса Региной Мянник сыграла одну из главных ролей в сериале «Сиделка»
Фото: Официальный Инстаграм Регины Мянник
Актриса Региной Мянник сыграла одну из главных ролей в сериале «Сиделка»
Фото: Официальный Инстаграм Регины Мянник
Сериал «Сиделка», повторный показ которого могут увидеть сейчас зрители канала «Россия-1», стал одним из самых успешных проектов российского телевидения.

Корреспондент «Вечерки» побеседовала с Региной Мянник, сыгравшей в сериале одну из главных ролей.

— Регина, как думаете, почему зрителям так полюбилась «Сиделка»?

­ — Там прекрасный сценарий Марины Елатомцевой, хорошо подобранный актерский ансамбль и, конечно, потрясающий режиссер Стас Назиров. Но прежде всего это атмосфера на площадке и четкое понимание режиссером того, чего он в итоге хочет добиться от артистов и самого материала.

— Этот фильм случился с вами после достаточно долгого перерыва. Вас не было в стране...

— Честно говоря, эта работа и вернула меня. Вы знаете, какие события предшествовали моему отъезду из страны (после трагической смерти мужа в 2015 году актриса не снималась несколько лет — прим. «ВМ»). Я сидела в Англии. Было очень тяжело без работы. Позвонил Стас Назиров и сказал: «Есть сценарий, ничего не могу гарантировать, надо пробоваться. Но это роль для тебя, ты ее сможешь сыграть». Через 10 часов после прилета я была на пробах, и уже на следующий день меня утвердил канал.

— Как вы относитесь к неотъемлемой части своей профессии — к пробам?

— Нас еще в институте к этому приучают, но для меня пробы — все равно стресс. Когда ты совсем юный, возможно, это не так. Но в юности я занималась совсем другой профессией. А столкнулась с тем, что меня выбирают в 29 лет. Но тогда режиссеры решали все самостоятельно, без посредников: и Газаров, и Юра Мороз, и Алеко Цабадзе… Сейчас это выглядит чуть-чуть иначе, и мне кажется, на качестве фильмов это сказывается. Мы с Димой Харатьяном обсуждали как-то систему кастингов, мы давно знакомы, 23 года вместе играем спектакль «Мыши и люди», и он мне сказал: «Ну, ходи смотри на режиссера, насколько тебе самой будет интересно с ним работать». Но если мне нравится материал, я с любым режиссером смогу работать. (Улыбается.)

— Вы добились успеха и как журналист, и как телеведущая, и как актриса. Какое амплуа вам все-таки ближе?

— Я могу заниматься и тем, и другим. Когда я прихожу на какие-то ток-шоу, я нахожусь там скорее в качестве журналиста. С Андреем Малаховым я познакомилась на его ток-шоу. Потом он был продюсером и ведущим программы «Барахолка» на Первом канале и пригласил меня стать его соведущей. И хотя как раз тогда вышел сериал «Позднее раскаяние» Оксаны Байрак, который тоже побил все рейтинговые рекорды, я приходила на шоу Андрея в качестве журналиста, у меня ведь эти дипломы никто не отнимал. Не могу разорвать себя на две части и сказать, что что-то мне ближе. Это близкие по эмоциям, по творчеству профессии.

— Почему вы сразу не пошли в театральный вуз, а выбрали факультет журналистики?

— Потому что я была послушной девочкой, а родители и бабушка сказали мне, что сначала надо получить образование, которое будет тебя кормить, а потом, если мечта стать актрисой сохранится, ты ее обязательно осуществишь. Прошло много времени, я строила карьеру. Я была руководителем пресс-службы фирм «ЛИСС», «Премьер СВ», канала «Муз-ТВ». Работала в программе «Акулы пера», на канале «2Х2» в программе «Афиша» у меня был свой блок. И в банке я успела поработать руководителем пресс-службы. Но вот мечта, любовь… Я вам скажу — любовь побеждает всегда. Независимо от того, сколько времени придется ждать. Моя мечта никуда не исчезала. Это была часть меня, которая в один прекрасный момент сказала: «Регина, мы больше не можем, веди нас в театральный вуз, давай сделаем то, что внутри распирает».

— На тот момент вы уже одна воспитывали двух сыновей и решились оставить высокооплачиваемую работу. Родные поддержали?

— Было тяжело. Тем более я училась на дневном отделении. Конечно, родные помогали, как-то поддерживали, мама могла посидеть с детьми. Знаете, я с этим справилась и не чувствовала особой тяжести. Учеба в ГИТИСе — один из самых счастливых моментов в моей жизни. Я считаю, что пришла туда с хорошей базой, с волей, с характером. Я точно знала, зачем я туда пришла.

— Вы пришли в театральный уже сложившейся личностью, с жизненным опытом. Сложно было?

— Мне — да. Ведь Сергей Федорович Лисовский не говорил мне: «А ну-ка переделай!» Как говорил мне мой друг, наставник, учитель Миша Горевой: «Тебе надо выключить голову и научиться использовать только чувства. И верить тому, что ты чувствуешь. Ты должна перестать контролировать все на свете». В какой-то момент я поняла, что именно так и живу. Так продолжаю жить и сейчас — одни чувства. Это не значит, что я поглупела. (Улыбается.) Это совсем иной способ анализировать.

— Правда, что актеры все немного сумасшедшие? Вас учат видеть то, чего нет, существовать в предполагаемых обстоятельствах...

— Все равно мы все берем из себя. Потому что и в вас, и во мне, и в каждом человеке есть все — от самого ужасного до самого прекрасного. Просто актеру очень часто приходится залезать вот в это низменное, копаться в себе глубоко и тяжело. Бывает сложно, потому что роль тебя захватывает не только во время съемок, ты находишься в ней все время. Я, например, выдыхаю только после озвучки.

Регина Мянник в роли Ольги в сериале «Сиделка» с Сергеем Жигуновым Фото: Кадр из сериала «Сиделка»

— У вас на страничке в «Инстаграме» можно послушать ваши стихи. Сейчас пишете?

— Нет, не пишу. Знаете, как у Ахматовой: «Веселой музы нрав не узнаю: она глядит и слова не проронит, а голову в веночке темном клонит, изнеможенная, на грудь мою». Не пишутся стихи, к сожалению, а вымучивать такие вещи нельзя. Они должны приходить как воздух. Но я их люблю и читаю. Я пишу политические эссе, — которые не публикую. Пишу в стол.

— Помните свою первую роль в кино?

— Помню, и это был полный восторг! Однажды, сразу после спектакля, пришла на съемочную площадку. Мой друг Олег Фомин снимал художественный фильм «О’Кей» с Абдуловым в главной роли, и он вдруг сказал: «Регина, у нас с артисткой что-то не то, и тебе надо идти в кадр». Я сначала отказывалась, но пошла. Вот так неожиданно я попала в кино. А потом был сразу Сергей Александрович Газаров. Его кастинг-директора пришли на наш спектакль «Мыши и люди» и сказали: «Регина, беги прямо завтра на пробы». Я пришла, Газаров посмотрел на меня немного удивленно и сказал: «Ты будешь сниматься. Будешь играть мою жену». Не было никаких проб. Пока я снималась у него в «Темной лошадке» в Минске, меня увидел режиссер Юра Мороз и спросил: «А вот эта артистка, у нее есть свободные дни?..»

— Был ли театр, в котором вы мечтали служить?

—  Да, это МХТ. Но тогда, когда я окончила ГИТИС, умер Олег Николаевич Ефремов. И все, кто играл со мной в спектаклях в то время, это были бывшие студенты МХТ, все мне в один голос сказали: «Ну теперь тебе идти больше некуда». Им казалось, что репертуар везде ужасный. Вот так я и не попала в репертуарный театр. Я по-прежнему хотела бы служить в МХТ. Но пока не звали. (Улыбается.)

— Дети не захотели пойти по вашим стопам?

— Нет, я и не хотела этого. Но даже мое «хотение» не имеет значения. В эту профессию человек должен прийти с любовью, со страстным желанием. Родители категорически не должны участвовать в выборе профессии. Но если бы кто-то из них захотел, я не стала бы препятствовать, но не стала бы и помогать.

— Чем занимаются ваши сыновья?

— Старший Степан — художник, Никита занимается нейронаукой.

— Не возникало у вас желания написать сценарий к фильму?

— Нет, я не знаю, как это делать. Каждый должен заниматься своей профессией. Я точно знаю, что тех сценариев, которые хотела бы увидеть я и миллионы женщин старше сорока лет, просто нет. Каждая женщина после сорока переживает тяжелые кризисы. Но нет таких героинь, в которых женщины увидят себя и поймут, что они не одиноки, что жизнь не заканчивается...

— Детские фильмы практически не снимаются. Почему? Тоже нет сценариев?

— Это вообще болезненная тема. Нет больше «Буратино», «Электроников», ничего нет. Детям можно только смотреть фильмы, которые были сняты 30–40 лет назад. Но дело в том, что проблемы тех детей не совсем актуальны для современных детей. Нет ничего про пенсионеров. Потому что, если вы начнете снимать про пенсионеров, вам придется поднять очень много социальных вопросов, а этого все хотят избежать.

— У вас на страничке в инстаграме много благотворительных мероприятий…

— Да, у нас есть благотворительная программа с Натальей Юдиной. Это не фонд, мы не собираем деньги. Все медсестры, врачи, родители, чьи дети болеют и находятся на реабилитации или в больницах, могут прийти к Наташе в «Студию 77» бесплатно каждый понедельник, вторник и среду поиграть, пройти квесты. Мой бывший муж, отец Степана и Никиты, хирург-уролог. И я знаю, что люди, которые часто сталкиваются с горем, непременно должны получать психологическую разгрузку. Люди счастливы, когда приходят к нам, и счастливы мы с Наташей. Это все по велению души

ДОСЬЕ

Регина Мянник родилась в 1971 году в Москве. Окончила  журфак МГУ и ГИТИС. Играла в спектаклях театра «Фабрика театральных событий» под руководством М.Горевого; «Три возраста Казановы» в театре Р. Симонова; «Эдит Пиаф» в Театре Луны; «Райские яблоки» в Театре центра Высоцкого. В фильмографии актрисы около 40 ролей.

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Актриса Региной Мянник сыграла одну из главных ролей в сериале «Сиделка»
Фото: Официальный Инстаграм Регины Мянник
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