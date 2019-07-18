Новые пешеходные переходы появятся на четырех направлениях Московской железной дороги
Москомархитектура разрабатывает проекты типовых планировок внеуличных переходов для Московских центральных диаметров. Об этом рассказала глава ведомства Юлиана Княжевская.
В данный момент разработка четырех пешеходных переходов практически закончена. Это переходы между станциями на Савеловском, Смоленском и Курском направлениях Московской железной дороги.
— Рядом с гостиницей «Молодежная», в створе Красностуденческого проезда, по улице Яблочкова возле дома 49, в створе 5-ой улицы Ямского поля и в створе улицы Медиков планируется построить внеуличные (подземные или наземные) пешеходные переходы вместо существующих одноуровневых настилов, — рассказала Княжевская.
Она добавила, что для передвижения маломобильных граждан запланировано устройство пандусов.
Также в ближайшее время будут разработаны проекты планировок пешеходных переходов на четырех направлениях МЖД. На Курском направлении переходы появятся на участках улица Новохохловская — Автомобильный проезд, улица Каспийская, 26 — Новоцарицынское шоссе и улица Железнодорожная — 8-улица Новостроевская, 8. На Рижском направлении переходы организуют в районе улицы Вучетича, 1-ого Тушинского проезда и Большого Коптевского проезда.
Также переходы появятся на участках улица Полоцкая — улица Гвардейская (Смоленское направление) и Дмитровское шоссе, 7 — улица Яблочкова, 3 (Савеловское направление).
Ожидается, что данные проекты будут рассмотрены на публичных слушаниях до конца лета. Проектировку планируют закончить к концу 2019 года, передает Информационный центр правительства Москвы.
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