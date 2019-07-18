Россияне высказали свое отношение к приему ванны
• 20:57 • 18 июля 2019
Поделиться:
0
doc76a0fe7pi851078xie2i
Только 6 процентов россиян сообщили, что любят принимать ванну
Фото: https://pixabay.com/ru/
74 процента россиян имеют в своих домах полноценные ванные. При этом большинство из них (96 процентов) сделали выбор в пользу душа. Соответствующие данные опроса представило независимое агентство Zoom Market.
Отмечается, что 76 процентов респондентов не смогли объяснить, зачем они оставили бы ванную после ремонта. Эксперты агентства отметили, что это может быть связано с сильным влиянием советского прошлого, когда во всех квартирах были ванны.
18 процентов опрошенных рассказали, что ванна им нужна, так как у них есть маленькие дети. Только 6 процентов россиян сообщили, что любят принимать ванну, пишет «Лента.ру».
Читайте также: Пятая часть россиян решили потратить лишний выходной на подработку
21:3818 июля 2019
21:0918 июля 2019
21:0018 июля 2019
20:5718 июля 2019
20:0518 июля 2019
19:4318 июля 2019
19:1818 июля 2019
19:1818 июля 2019
18:5918 июля 2019
18:2418 июля 2019
18:2018 июля 2019
18:1518 июля 2019
18:0918 июля 2019
17:3018 июля 2019
17:1318 июля 2019
17:0618 июля 2019
17:0218 июля 2019
17:0118 июля 2019
16:5318 июля 2019
16:4018 июля 2019
16:1818 июля 2019
16:0418 июля 2019
15:4518 июля 2019
15:3618 июля 2019
15:2518 июля 2019
15:1318 июля 2019
14:4518 июля 2019
14:2318 июля 2019
14:1818 июля 2019
13:4118 июля 2019
13:3118 июля 2019
13:3018 июля 2019
13:2118 июля 2019
13:1618 июля 2019
13:1418 июля 2019
13:0618 июля 2019
13:0018 июля 2019
12:4818 июля 2019
12:4418 июля 2019
12:4418 июля 2019
12:3818 июля 2019
12:3318 июля 2019
12:2518 июля 2019
12:1018 июля 2019
12:0118 июля 2019
11:5418 июля 2019
11:4618 июля 2019
11:4218 июля 2019
11:4018 июля 2019
11:3018 июля 2019
11:2718 июля 2019
11:2718 июля 2019
11:2718 июля 2019
11:1118 июля 2019
11:0818 июля 2019
11:0818 июля 2019
10:5918 июля 2019
10:4418 июля 2019
10:3818 июля 2019
10:3118 июля 2019
10:0418 июля 2019
09:3518 июля 2019
09:2418 июля 2019
08:4618 июля 2019
08:3818 июля 2019
08:3318 июля 2019