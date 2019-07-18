От синтетических ДНК до шариков для пейнтбола

В столице, при правительстве города, активно работает МЭЦ — Московский экспортный центр. Его цель — помочь малому и среднему бизнесу наладить экспорт своей продукции или услуг. Недавно, например, МЭЦ запустил программу акселерации. Ее цель — ускорить выход и продвижения столичных компаний на зарубежных рынках.

В этом году в экспортном акселераторе МЭЦ примут участие 100 московских предприятий с разным опытом международных продаж. При подаче заявок все претенденты пройдут тест экспортной готовности, результаты которого будут учтены при финальном отборе участников. Кстати, программа реализуется совместно с бизнес-школой «Сколково» и компанией PwC.

Что уже сейчас экспортирует столица? Прежде всего это машины и оборудование, электротехника, текстиль, одежда и обувь, медицинские препараты. В топ-10 стран, куда Москва чаще всего отправляет продукцию, — Япония, США и Германия. Одна цифра: 61 процент всего, что экспортирует Россия в Великобританию, производится в Москве! Мало кто знает, но один из самых известных московских экспортеров — компания по производству шариков для пейнтбола.

— Мы стали вторыми в мире по объему производства «боеприпасов» для пейнтбола, — рассказывает владелец одной из компаний-экспортеров Анатолий Подкопов.

На старте помог Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса стал гарантом по кредиту, который брала компания.

Примеров «экспортного» успеха много. Так, например, одна из столичных компаний работает в области молекулярной биологии — производит материал для синтетических ДНК. С 2019 года московские технологии успешно используют лаборатории и клиники США и Чехии. Благодаря экспортным поставкам выручка компании выросла более чем на 10 процентов.

А в 2019 году предприятие получило от Московского экспортного центра «золотой статус» для работы на торговой площадке alibaba.com. Еще один пример успеха — компания, работающая на рынке специального спортивного и функционального питания. Она поставляет свою продукцию по всему миру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Ильичев, генеральный директор Московского экспортного центра:

— Московский экспортный центр представляет бренд «Сделано в Москве» на крупнейших международных выставках. Этот бренд уже давно считается показателем высокого качества продукции, которому можно доверять. И сегодня по качеству наших товаров мы можем легко конкурировать с другими странами. Не секрет, например, что китайские потребители активнее покупают московскую продукцию в своих супермаркетах, если на упаковке есть бренд Made in Moscow. А крупнейшие дистрибьютеры просят наших экспортеров не переводить это название на китайский язык. Таким образом, московская продукция получает широкое признание.

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