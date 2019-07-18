Режиссер Николай Губенко назвал условие выхода России из кризиса
Художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки», заместитель председателя Мосгордумы, актер и режиссер Николай Губенко в интервью «Вечерней Москве» заявил о необходимости привлекать больше женщин к управлению страной.
— Я убежден и всегда отстаивал идею, что пока в органах власти женщины будут в меньшинстве, наша страна не выйдет из кризиса, — уверен Губенко.
Он напомнил, что в период Великой Отечественный войны женщины с успехом заменяли во всех сферах мирной жизни ушедших на фронт мужчин.
— Они пахали землю, стояли у станков, строили... Они могут все! — подчеркнул режиссер.
Он также отметил, что ни одного важного решения в своей жизни не принял без участия жены, актрисы Жанны Болотовой. Их отношения длятся уже 55 лет, и, по словам Губенко, для него супруга — самое дорогое на земле.
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