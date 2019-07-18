Сотрудники Мосводостока перешли на усиленный режим работы из-за дождя
Около 1,2 тысячи сотрудников Мосводостока переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятной погодой и обильными осадками. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе предприятия.
Сотрудники следят за бесперебойной работой системы водоотведения и ликвидируют скопления воды. Также на городские улицы вышло около 210 единиц специализированной техники, в том числе и откачивающей, передает агентство городских новостей «Москва».
При возникновении скоплений воды во дворах горожане могут подать заявку на откачку воды в диспетчерскую службу Мосводостока по круглосуточному телефону +7 (495) 657-87-03.
Напомним, в Москве со вторника выпало около трети месячной нормы осадков.
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