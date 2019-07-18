Вооружен и на вид опасен: как сотрудницы «ВМ» обнаружили во дворе мужчину с оружием

Возле дома № 24 на Ключевой вышла «заминочка». Из подъезда появился мужчина. Он встал на крыльце и закурил.

Вроде ничего необычного. Но ненормальными в этой ситуации были большой нож, висевший на боку вальяжного гражданина, и пистолет, который торчал из кармана мятых, не очень чистых джинсов. Наряд «боевика» дополняли темные очки, которые он надел в этот пасмурный день.

Владелец опасных «игрушек» явно бравировал своим «арсеналом». Фотокор «Вечерки» Полина первой оценила ситуацию. Деятельность фотографа часто напоминает снайперскую: он должен видеть все и сразу. Мимо спешили люди, не замечая потенциальной угрозы. Надо было срочно что-то делать.

— Представляете, мужику около сорока, гуляет средь бела дня по Москве со «стволом» и ножом, — сообщила наш фотограф. — Явно неадекватный! Причем здоровый такой...

При всем форс-мажоре девочки не растерялись. Пока Полина фотографировала вооруженного «курильщика», ее спутницы звонили по телефону 02. Полиция, получив сигнал, приехала очень быстро и вовремя. Здоровяк, поблуждав по дворику, направился в гастроном, который увидел по соседству.

Стражи порядка вывели «человека со странностями» из магазина уже без ножа и пистолета, а руки его украшали «браслеты». Возмутителя спокойствия поместили в служебный автомобиль и увезли.

Полина призналась, что искренне благодарна своим спутницам — Кате, которая работает стажером, и Марии.

— Маша вообще ученица, она из школы юных корреспондентов «Вечерки». Приятно, что девочки оказались «своими в доску» — смелыми и надежными. Не сбежали, не струсили, были рядом до конца! — поделилась мнением о боевых подругах наш фотокорреспондент.

Прибывшие по вызову полицейские задержали братеевского Рэмбо Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Уже в редакции сотрудники «Вечерней Москвы», которые имеют опыт обращения со стрелковым оружием, идентифицировали по фото рукоять пистолета. Это модернизированная модель PM Grip Kit, «апгрейд» Макарова и его модификации «ИЖ» (нелетальное огнестрельное оружие ограниченного поражения. — «ВМ»), травматические модели, созданные на базе «Макара»: «МР» и «ПМ-Т». Такой «девайс» покупают как профессионалы, так и «школота». В магазине «накладка» стоит около двух тысяч рублей, продается свободно. Усовершенствованная рукоять лучше «ложится в руку», позволяет извлекать магазин пистолета одной рукой, что уменьшает время перезарядки в бою. Подростки ставят приспособление на пневматику и «игрушки» — макеты пистолетов, потому что «это круто».

После обсуждения междусобойчиком корреспондент «Вечерней Москвы» обратился к Рафаилу Рудицкому, главе московской организации «Союз гражданского оружия».

Профессионал, услышав историю, оказался озадачен не менее девушек:

— Легально носить огнестрел при таких обстоятельствах немыслимо. Разрешения на ношение боевого оружия у человека, которого описали сотрудницы «Вечерки», быть не может. Его не выдают гражданам. Человек на законных основаниях владеет огнестрелом, если пистолет служебный или наградной. Оборот нарезного короткоствольного оружия в России запрещен.

Сотрудники ЧОПа, как и представители силовых органов, получают табельное оружие только на время несения службы. Мужчины, работающие с оружием, люди серьезные. Хвастовство даже «простым» ножиком категорически осуждается.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник Юрий Титов сообщил, что обстоятельства происшествия выясняются.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Кочергин, директор НИИ социально-экономических проблем:

— Если вы попали в такую ситуацию и у вас есть возможность позвонить в полицию — делайте это незамедлительно и не привлекая внимания. Не провоцируйте агрессию. Будьте корректны и коммуникабельны. Когда агрессор встречает спокойную уверенность и твердую позицию, его стерео тип поведения ломается. Объясните, что ему лучше уйти домой, или его задержит полиция.

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