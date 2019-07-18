Прожившие 71 год вместе супруги умерли в один день
Пара, прожившая в браке 71 год, умерла в один день с разницей в несколько часов. Первым скончался Гербер Дилейгл в возрасте 94 лет. Его 88-летняя жена Фрэнсис умерла 12 часов спустя.
Психиатр Мэтью Лорбор рассказал, что женщина умерла от «синдрома разбитого сердца».
— «Синдром разбитого сердца» — вполне реальная вещь. Это происходит из-за каких-то шокирующих и ужасных вещей, — заявил врач.
Герберт и Фрэнсис встретились в кафе в 1947 году, где Фрэнсис работала официанткой. Герберт влюбился в девушку с первого взгляда, но решился пригласить ее на свидание спустя некоторое время. Годом позже они поженились. У пары осталось шестеро детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука, пишет издание Metro.
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