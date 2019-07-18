Авокадо-бум «накрыл» планету

Зеленый как крокодил, плотный, почти как орех, а еще с огромной косточкой, которая мигом прорастает дома в горшке и превращается в домашнее растение, - ну разве он не чудо авокадо? Кстати, по вкусу это овощ, да и едят его обычно либо просто так, либо с креветками или майонезом, но"природно" авокадо - типичный фрукт, поскольку растут на дереве.

Трудно сказать, стоил бы авокадо такого внимания, или не стоил, но в последнее время он стал хитом. Причем хитом во всех смыслах, уже почти звездой. В мире настоящий авокадо-бум: фрукту посвящают фестивали, про него шутят в интернете, там же разошлись мемы про него, а фанаты выбивают себе авокадо-тату. Более того. Только представьте себе: каждый день в сеть, в Инстаграм, выкладывают ... три миллиона (!!!) фотографий с ним, его, на тарелке и в руках... Это ли не слава, почище Леди Гаги или Ольги Бузовой?

За последние десять популярность авокадо выросла на... 85 процентов: на столько больше его стали покупать. Вы можете назвать нечто подобное?! А ведь цена на него не низкая, это очевидно. Причем она серьезно различается: можно купить небольшой фрукт на 50 рублей, а можно и побольше - за 300. Так как поступить правильнее? Взять один, но большой, или шесть маленьких?

Программа НТВ "Еда живая и мертвая" решила разобраться с тем, что происходит вокруг этого странного экзота, который уже не экзот, на самом деле. Да и вообще, пора выяснить: стоит он таких трат, или мы просто стали жертвами очередной моды?

- Авокадо ценно, в первую очередь, тем, что жиры, которые входят в его состав, являются правильными, - поясняет врач-диетолог Марина Макиша. - Они участвуют во многих процессах обмена веществ и являются строительным материалом для восстановления клеток нашего тела.

Ага, ну хоть что-то ясно. Жиров в авокадо много, это и на вкус чувствуется - мякоть-то прямо масляная! Оказывается, жиров в авокадо — 15-20% от общей массы. И хотя они и полезные, худеющим надо помнить о том, что жирность означает еще и калорийность. Не говоря о том, что за большое количество употребленных жиров вам не скажут спасибо ни печень, ни поджелудочная железа. Для этого, кстати, испанцы уже вывели сорт "лайт" - с пониженным содержанием природного правильного жира. Только вот в Россию пока это тдиетический фрукт не поставляют. Для справки: испанцам удалось снизить содержание жиров в авокадо на 30 процентов.

К нам авокадо привозят из Америки, Африки и Азии. Подход общий: чем фрукт по размеру больше, тем он и дороже. Главный ценовой критерий — размер: чем больше, тем дороже. Самые крупные плоды ("авокадо-биг") летят к нам из Доминиканы. И стоят - ого-го! Некоторые фрукты доходят до кондиции уже на месте - то ест ьв России, в специальных "камерах дозаривания". Кстати, о том, как они устроены, подробно расскажут в передаче. Плоды дозрелый, как вы понимаете, стоить будут больше - не в этом ли хитрость продавцов? Нам объяснят, почему профессионалы авокадного бума покупают плоды твердыми. Секрет не велик - так, говорят они, меньше риск нарваться на испорченный фрукт. С нами поделятся секретами правильного "дозаривания" в домашних условиях. В холодильник, например, класть фрукты не нужно - не "дойдут", только испортятся, или не испортятся, но будут невкусными. А вот в одном бумажно пакее вместе с яблоками и бананами - дозреют как миленькие! А почему - расскажут тоже.

Ну а еще речь пойдет о необычном вкусе авокадо. И какими вкусами можно его украсить - разговор особый. Перец и соль, кинза и пряности - миллион рецептов к вашим услугам.

Кстати, медики недавно в шутку ввели специальный термин — avocado hand, то есть «авокадовая рука». А термин взял и прижился: слишком уж часто приходится лечить людей с травмой кисти после разделки этого фрукта. Даже Мэрил Стрип стала жертвой авокадо! В Британии и вовсе стали продавать авокадо без косточки: бессемянные плоды образуются из неопыленных цветков. Ну а как разделать фрукт правильно и не повредиться - разговор и хитрости особые. Оказывается, нужно втыкать нож, положив авокадо на стол, а не в руку, или использовать ложку! Ну а зачем пригодится косточка - объяснит известный повар.

Итак, авокадо-бум дошел до России! У нас уже появились авокадо-бары, где все блюда "построены" на авокадо. Какие именно - расскажут тоже. Ждать недолго: программа «Еда живая и мертвая» ждет вас на НТВ каждую субботу в 11:00.