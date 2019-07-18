Около тысячи человек эвакуировали в Южном Тушине из-за короткого замыкания
• 22:40 • 18 июля 2019
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Заявка о возгорании поступила по адресу: улица Лодочная, дом 43
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Около тысячи человек эвакуировали из здания на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице.
Заявка о возгорании поступила по адресу: улица Лодочная, дом 43.
— Установлено, что по данному адресу произошло срабатывание пожарной сигнализации из-за короткого замыкания в подвале технического помещения, — добавили в ведомстве.
Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало, пишет агентство городских новостей «Москва».
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