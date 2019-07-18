Москвичка рассказала, как выглядит ее родной район с крыши кинотеатра «Родина»

Юлиана Волошина родилась и выросла в районе Соколиная Гора, но еще ни разу не была на крыше старого кинотеатра «Родина», что стоит неподалеку от станции метро «Семеновская». Лекция Музея Москвы, о которой она узнала на портале проекта «Активный гражданин», помогла осуществить эту ее давнюю мечту. Послушать о родном районе она пришла вместе с мужем Сергеем, сыном Никитой и дочкой Марьяной.

— У каждого здания своя история, — после лекции Юлиана советует прогуляться в сторону Ткацкой улицы, где сохранилось немало домов в готическом стиле. — И нам нравится узнавать о них новые факты, открывать какие-то необычные детали.

Место для встречи — крыша «Родины» — выбрано не случайно. Здание кинотеатра представляет собой уникальный для Москвы памятник истории, культуры и советской архитектуры.

— Проект двухзального кинотеатра разработали два архитектора — Яков Конфельд и Виктор Калмыков, — показывает архивные чертежи 1930-х годов сотрудница экскурсионного бюро Музея Москвы Мария Никитина. — Видите, по задумке авторов, кинотеатр напоминает крепость с башенками по углам.

Точно так же здание выглядит и сегодня. Правда, в отличие от первоначального замысла, на верх башенок ведут не пандусы, а лестницы. Это сегодня на крышу кинотеатра можно попасть только с экскурсией, а когда-то здесь работало летнее кафе. Сохранились фотографии, на которых видны столики и скульптурная композиция: пограничник Никита Карацупа со своим верным псом по кличке Индус. Куда делся памятник, неизвестно, но ту самую собаку с пограничником можно увидеть в вестибюле станции метро «Площадь Революции».

— С точки зрения стиля, Соколиная Гора — заповедник советского ар-деко, — говорит Никитина, перечисляя объекты, которые могут стать визитными карточками района.

Среди них — парадная проходная завода «Салют», дома жилого кооператива «Бауманский строитель» и бывшее здание райкома в пяти минутах ходьбы от станции метро «Семеновская».

КСТАТИ

С июля по сентябрь известные краеведы, историки и экскурсоводы в рамках «Уличного лектория» рассказывают о разных столичных районах. Участники проекта еще узнают о Щукине, Нижегородском, Лефортове и Фили-Давыдкове.

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