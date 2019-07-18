Торговые центры в России предложили оснастить огнестойкими стенами
Объекты с массовым пребыванием людей в России планируется оснащать огнестойкими стенами. Они необходимы для предотвращения распространения пожара. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
— Для обеспечения соответствующего уровня безопасности на социально значимых объектах подготовлены изменения в части организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны, — сообщается в объяснительной записке.
Кроме того, предлагается дублировать сигналы о возникновении возгорания в подразделения пожарной охраны.
Документ подготовлен по результатам исследования пожаров, произошедших в России в течение последних лет. Основными причинами гибели людей были признаны отсутствие путей эвакуации и неисправность систем противопожарной защиты, сообщает РИА Новости.
Напомним, одним из последних наиболее шокирующих инцидентов в России стал пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово в марте 2018 года.
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