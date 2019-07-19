Первое фото со свадьбы Гигинеишвили и Оболенцевой появилось в Сети
В четверг, 18 июля, режиссер Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились. Пара расписалась в Кутузовском ЗАГСе столицы. Бизнес-леди опубликовала первое свадебное фото на своей странице в соцсети.
Для режиссера это уже третий брак. На церемонии на нем были джинсы, белая рубашка и красная безрукавка. Для невесты это тоже третий брак, она была одета в белый костюм.
В комментариях к снимку в Instagram звездную пару поздравили актриса Светлана Ходченкова, продюсер Яна Рудковская, Алена Ахмадуллина и другие.
Резо Гигинеишвили долгое время скрывал романтические отношения с Надеждой Оболенцевой. Ходили слухи, что именно она стала причиной его развода с Надеждой Михалковой два года назад. У бывших супругов растут двое детей — 6-летний Иван и 8-летняя Нина.
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