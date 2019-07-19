Большинство россиян высказались, что отношения с Украиной не будут братскими

В ходе опроса 42 процента россиян высказали уверенность в том, что отношения с Украиной не будут братскими, но все же со временем нормализуются. Об этом свидетельствует данные опроса ВЦИОМ.

Выразили надежду на восстановление дружеских отношений 24 процента опрошенных, 18 процентов респондентов сказали, что они станут братскими и союзническими.

Еще 6 процентов граждан считают, что отношения между Украиной и Россией будут продолжать ухудшаться, 2 процента респондентов предложили другой вариант ответа, а 8 процентов затруднились сказать.

При этом 85 процентов россиян считают, что для России важно иметь дружеские отношения с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводили 20 июня среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Методом опроса было телефонное интервью при случайной выборке. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

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