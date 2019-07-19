Москвичи подали более двух тысяч заявок в рамках проекта «Наше дерево»
Жители столицы подали более двух тысяч заявок на посадку именных саженцев в рамках проекта «Наше дерево». В этом году это можно сделать до 31 июля.
Проект был запущен 15 апреля. Он позволяет москвичам, ребенок которых родился 1 января 2019 и позже, посадить семейное дерево в парке. Заявка может быть подана в течение трех лет с момента появления малыша на свет.
Горожане могут выбрать место для высадки саженца с помощью специальной интерактивной карты. Данные о доступности участков и деревьев отображаются в режиме онлайн. На выбор молодым родителям предлагаются саженцы сразу нескольких деревьев, среди которых груша плодовитая, рябина обыкновенная, яблоня домашняя и дуб черешчатый.
В высадке деревьев будут помогать специалисты, которые предоставят весь необходимый инвентарь. После посадки саженца заявитель сможет получить электронное свитедетельство об именном дереве с его точными координатами, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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