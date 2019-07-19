Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой
• 09:12 • 19 июля 2019
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Российская актриса Инна Чурикова пребывает в тяжелом состоянии, сейчас она находится в реанимации
Фото: Пресс-служба театра «Ленком»
Справочная служба научно-исследовательского института имени Склифосовского сообщила, что российская актриса Инна Чурикова пребывает в тяжелом состоянии, сейчас она находится в реанимации.
— Состояние тяжелое, лежит в хирургической реанимации, — пояснили в справочной.
Ранее сообщалось, что в четверг, 18 июля, народная артистка СССР упала со сцены во время спектакля. Врачи оперативно оказали актрисе медицинскую помощь, доставив ее в больницу. Позже медики сообщили, что у Чуриковой диагностирован перелом ребер, а также зафиксированы ссадины на руках. Сейчас специалисты больницы имени Склифосовского продолжают обследовать актрису, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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