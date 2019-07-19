Каток и скейт-парк откроют на территории возле Курчатовского института
Победитель электронного аукциона получит право организовать спортивно-познавательное пространство на территории возле Курчатовского института. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента по конкурентной политике.
— В среднем в закупочных процедурах по благоустройству принимают участие по пять компаний. Представленная процедура должна преобразить территорию вблизи одного из крупнейших научных центров России по атомной науке и технике — Курчатовского института, — сообщил глава ведомства Геннадий Дегтев.
На благоустроенной территории появятся различные спортивные элементы, среди которых теннисный корт, каток и скейт-парк. Кроме того, будут организованы летний лекторий, цветники с многолетними растениями и площадка для игры в городки, передает агентство городских новостей «Москва».
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