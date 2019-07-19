Елена Катина рассказала о фанате с ножом на концерте «Тату»

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала о том, что за популярность порой приходится платить своей безопасностью. Так, в интервью изданию «СтарХит» она поделилась историей о том, как во время концерта на нее с Юлией Волковой пытались напасть с ножом.

— Во времена «Тату» была ситуация, когда на концерте задержали человека с раскрытым ножом, который он держал наготове в кармане, когда мы сошли со сцены, — вспомнила певица.

Кроме того, знаменитость рассказала, что она и по сей день получает угрозы от недоброжелателей и порой боится за свою жизнь. Например, недавно, когда артистка находилась в Польше, действия хейтера вынудили ее команду удвоить охрану, с которой она ходила даже в туалет.

— Мы получили огромное количество скринов переписок этого человека с фэнами, предупреждения о моей безопасности, даже мои родственники получили личные сообщения от фанатов, которые просили обратить внимание на его угрозы. В итоге я написала заявление. Местные организаторы несколько раз встречались с сотрудниками правоохранительных органов, провели определенные действия, в ходе которых выяснили местонахождение этого человека и направили полицейский патруль к нему, — поделилась певица.

Сейчас бывшая солистка «Тату» занимается сольной карьерой — выпускает русскоязычный альбом «МОНО». Катина постоянно находится на гастролях, а в перерывах между концертами репетирует со своей командой музыкантов. Сейчас она готовится к уличному выступлению, которое в скором времени пройдет на московском Арбате.

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