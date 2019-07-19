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Появилось видео с упавшим деревом в центре Москвы

Виктория Федотова
• 12:40 • 19 июля 2019
К счастью, в результате происшествия люди не пострадали 
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К счастью, в результате происшествия люди не пострадали 
Фото: Татьяна Корнеева, «Вечерняя Москва»

В центре столицы у дома № 18 на улице Мантулинской из-за сильного ветра упало дерево, повредив пять автомобилей и газовую трубу. Инцидент произошел рядом с террасой кафе, но пострадавших нет — люди не выходили на уличную площадку во время ливня.

 

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщило о том, что автомобили стояли под деревом.

Части сломанного дерева повредили машины, водителям придется обращаться в страховые компании для компенсации ущерба. Появившаяся информация об утечке газа не подтвердилась, отмечает НТВ.

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