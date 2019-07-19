Эксперты выяснили, как борьба за равенство полов влияет на благополучие страны
Равноправие мужчин и женщин благоприятно сказывается на экономическом благополучии государств и здоровье их жителей. Такой вывод был сделан в ходе исследования BMJ Open Journal, которое проводилось с 2004 по 2010 год в 162 странах мира.
По мнению авторов исследования, что население стран, стремящихся к равенству полов в различных сферах, оказывается в выигрышном положении по нескольким признакам, таким как средняя продолжительность жизни, репродуктивная способность, а также профилактика болезней и вакцинация. В результате эти факторы благоприятно сказываются на экономике страны в целом, а значит, и на благополучии ее жителей, подчеркивают они.
Глава одной из правозащитных организаций за права женщин Катя Иверсен считает, что укрепление общества напрямую зависит от мер, принимаемых государством для защиты женщин.
— Когда мы инвестируем в девочек и женщин, мы создаем эффект, который приносит пользу всем, — передает ее слова издание The Telegraph.
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