Чистый город: почему столичная техника поливает дороги во время дождя

В дождливую погоду от загрязнений столицу очищают более 650 единиц техники. Об этом 19 июля «ВМ» сообщили в ГБУ «Автомобильные дороги».

В пресс-службе учреждения отметили, что службы города следят за чистотой улиц в любое время года и в любую погоду. Именно поэтому поливомоечная и тротуароуборочная техника даже в дождь очищает город.

- Не секрет, что загрязнение асфальтового покрытия в дождь происходит более интенсивно, - пояснили в ГБУ «Автомобильные дороги». - Асфальт, как известно, структура пористая, мойка дорог во время дождя позволяет тщательно удалять грязь из пор асфальта.

Проходит уборка в два этапа. Сначала, рассказали в учреждении, колонна поливомоечной техники двигается уступом и параллельно моет крайнюю левую полосу. Затем техника смывает направленной струей воды в лотковую зону (территория дороги вдоль бордюрного камня – прим. «ВМ») весь бытовой мусор, песок, листья и грязь.

- Следом за колонной поливомоечной техники идут подметально-уборочные машины, которые при помощи пылесосов очищают лотковую зону, - добавили в пресс-службе.

Если температура воздуха устойчивая и держит плюсовые значения, то уборка проводится два раза в день. Специальные машины подают напор воды под давлением в 20 атмосфер, направляя его на дорожное покрытие. За один проезд техника обрабатывает полосу шириной в 3,5 метра.

- Эффективность такой мойки может проверить каждый желающий, - сказали в ГБУ «Автомобильные дороги», добавив, что при таком методе работает знакомый всем принцип предварительного замачивания. - Как при стирке одежды.

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