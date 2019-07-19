Диетолог Минздрава рассказал о полезных свойствах ягод
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал о пользе ягод и дал несколько советов по их сбору.
По мнению специалиста, не существует никаких специфических противопоказаний для приема ягод, за исключением какой-либо специфической аллергии. Земляника, черника, голубика и смородина являются полезным источником витамина C и пищевых волокон.
Виктор Тутельян посоветовал не собирать ягоды у дорог и возле рабочих зон, поскольку в них могут накапливаться токсичные элементы. Также не стоит есть недозрелые плоды, сообщает RT.
Для человека не существует определенной нормы по количеству съеденных ягод в день, однако все должно быть в разумных пределах.
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