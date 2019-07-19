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Общество

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал Иосифа Сталина

Виктория Федотова
• 14:24 • 19 июля 2019
Панарин раскритиковал Сталина за репрессии
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Панарин раскритиковал Сталина за репрессии
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=arcPZHezC4g)

Российский хоккеист, крайний нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью на канале «Всему Головин» раскритиковал советского политического деятеля, генералиссимуса Иосифа Сталина за репрессии.

— Мне не нравятся эти огромные репрессии, сколько человек было посажено просто так. Все сдавали друг друга, это бред полный в стране творился, мне кажется. Я против любого насилия, ущемления в свободе слова, — сообщил Панарин. Ролик опубликован на YouTube.

В аккаунте спортсмена, проанонсировавшего интервью, пользователи раскритиковали Панарина:

«Думать всегда полезно, ну только сегодня уже надо действовать, а не просто думать и жить в США», — отметил Максим.

«Тебя в 90-е бы на часок, куда-нибудь в район Уралмаша в Екатеринбурге, тогда бы ты по-другому запел», — считает hankalenok.

Согласно опросам ВЦИОМ осенью 2018 года, почти половина респондентов (47 процентов) от 18 до 24 лет никогда не слышали о политических репрессиях в период сталинского правления.

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