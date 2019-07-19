Обвиняемого в многомиллионной краже россиянина доставили из Таиланда в Москву
• 16:32 • 19 июля 2019
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Преступник, обладая доступом к банковскому счету одной из организаций в Омске, перевел имеющиеся средства на аффилированные счета, после чего обналичил их и уехал из России
Фото: http://moscow.sledcom.ru/
В пятницу, 19 июля, сотрудники российского Бюро Интерпола и ФСИН доставили из Таиланда в Москву гражданина РФ Константина Долгова, которого обвиняют в краже почти шести миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, преступник, обладая доступом к банковскому счету одной из организаций в Омске, перевел имеющиеся средства на аффилированные счета, после чего обналичил их и уехал из России.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». В мае 2017 года Долгова объявили в международный розыск.
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