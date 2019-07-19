Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей
• 17:28 • 19 июля 2019
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Вика Цыганова замужем за поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым с 1990 года
Фото: Скриншот с видео программы «Судьба человека»
Певица Вика Цыганова рассказала, почему не может иметь детей. Такими подробностями своей жизни артистка поделилась во время программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова.
Она отметила, что мечтала о большой семье с детства. Крест на этом желании поставила травма, полученная в автокатастрофе, в которую Цыганова попала в 80-х годах в Болгарии.
— Именно та катастрофа сыграла значимую роль в моей жизни. Травмы не позволили мне забеременеть и родить ребенка. Но я считаю, что все равно близка к детям, потому что многим я стараюсь помогать, — поделилась певица в интервью.
Напомним, Вика Цыганова замужем за поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым с 1990 года.
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