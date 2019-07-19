Сексолог объяснил, почему наши женщины выбирают иностранцев в мужья

Стало известно, с жителями каких стран чаще всего заключают браки в Москве. Наши девушки выбирают себе в мужья граждан Германии, Турции и Израиля. «Вечерняя Москва» выяснила у сексолога Александра Полеева, почему жители именно этих стран так востребованы у российских женщин в качестве женихов и почему русских мужчин все меньше ценят.

— Очень часто психологические травмы, приобретенные с русскими мужчинами, становятся причиной браков или отношений с иностранцами. Многие россиянки думают, что у них нет таких недостатков, как у русских мужчин, но на самом деле разница небольшая и индивидуальная, — заявил сексолог.

Турок и арабов наши женщины считают более верными, чем русских, говорит сексолог. После негативных отношений женщине хочется быть уверенной в надежности партнера, а арабы и турки, по мнению русских женщин, хранят верность своей второй половине.

— Многие женщины выбирают мусульман, потому что при всех недостатках успокаивает мысль, что не будет сексуальной неверности, хотя сейчас это уже не так. Наши женщины мало общаются с иностранцами и плохо знают языки, поэтому имеют странные представления о жителях других стран, — сообщил Полеев.

Сексолог уверен, что после психологических травм, полученных от русских мужчин, россиянок подкупает обходительность и настойчивость иностранцев. Не последнюю роль играет также уверенность, что за границей уровень жизни выше.

— При советской власти выйти замуж за иностранца было праздником, ведь уровень жизни за границей был выше. Было желание любой ценой вырваться из ситуации дефицита и ограничений. Я думаю, что этот стереотип еще есть, — заметил Полеев.

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