Холодные супы: рецепты со всего мира
Холодный суп — одно из классических сезонных летних блюд. В разных странах мира его готовят по-разному. О самых интересных рецептах «Вечерней Москве» рассказал Александр Кутепов, шеф-повар ресторана «Граци» отеля «Марриотт Тверская».
Традиционным холодным супом является испанский гаспачо, который готовят на основе перетертых в пюре свежих томатов. Отечественный вариант холодного супа — всем известная русская окрошка. Свекольник — образец украинской национальной кухни — идеально подойдет тем, кто любят плотно поесть: основной ингредиент супа — говядина, а подчеркивает традиционный характер блюда сметана.
Тем, кто придерживаются вегетарианской системы питания, подойдет белорусский суп холодник, который готовится с добавлением щавеля и зеленого лука, придающего блюду пикантность.
Любителям экзотики понравится турецкий холодный суп джаджик с лососем — его готовят на айране. Джаджик отдаленно напоминает русскую окрошку своей основой.
Еще один необычный вариант — суп из авокадо. Основной ингредиент супа богат витаминами и мононенасыщенными жирными кислотами, а за счет текстуры плода консистенция супа будет очень нежной.
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