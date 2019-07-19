«Нет ни лобстеров, ни черной икры»: Сергей Боярский рассказал, чем кормят депутатов
Сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского депутат Госдумы Сергей Боярский поделился с подписчиками фотографией своего завтрака. На ней геркулесовая каша с вареньем, творог со сметаной, два яйца, напиток из шиповника. Политик отметил, что любит есть в думском буфете.
— Вопреки расхожему мнению, здесь нет ни лобстеров, ни черной икры, ни деликатесов, а цены такие же, как и в большинстве московских столовых, — подчеркнул Боярский в своем посте.
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Не знаю как вы, друзья, а я люблю простую, домашнюю еду. За почти 3 года работы в Госдуме я не изменяю привычке завтракать в нашем думском буфете. Вопреки расхожему мнению, здесь нет ни лобстеров, ни чёрной икры, ни деликатесов, а цены такие же, как и в большинстве московских столовых. Спасибо нашим думским поварам за то, что кормят нас вкусной и здоровой пищей. Всем хорошего дня! P.S. На столе: геркулесовая каша с вареньем, творог со сметаной, 2 яйца, напиток из шиповника:) #гд #зож #ер #госдума #завтрак #точтонасобъединяет
Публикация от Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy)
Депутат поблагодарил думских поваров за вкусную, домашнюю и здоровую пищу, которую он так любит.
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