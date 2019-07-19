Горожан предупредили об ограничении движения из-за митинга в Москве
• 18:27 • 19 июля 2019
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Митинг пройдет на проспекте Академика Сахарова
Фото: mos.ru
В грядущие выходные, 20 и 21 июля, состоится ряд мероприятий, к которым в настоящий момент ведется подготовка.
В связи с этим вводятся ограничения движения, с которыми можно ознакомиться ниже.
В частности, на проспекте Академика Сахарова пройдет митинг.
На ВЭБ Арене («Арена ЦСКА») — матч.
Кроме того, до понедельника, 22 июля, будет закрыта Филевская линия метро Москвы.
Гражданам рекомендуется подходить к выбору маршрута более тщательно. Соответствующая информация приведена в Twitter Московского транспорта.
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