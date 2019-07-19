Что стало со стандартами мужской красоты или почему «руки-базуки» в тренде

Идеал мужского тела с каждым годом становится все более недостижимым. Guardian отметил, что эта тенденция приводит к такому психологическому феномену, как мышечная дисморфия или дисморфофобия. При этом психическом расстройстве человек заостряет внимание на незначительном дефекте тела и старается достичь нереалистичного идеала.

Кажется, эта проблема далека от действительности, но исследование, опубликованное сайтом NCBI утверждает обратное. По статистике, 22 процента мужчин в возрасте от 18 до 24 сообщают о расстройствах пищевого поведения, ориентированного на наращивание мышечной массы. «ВМ» решила узнать, почему в современном мире мужчинам так важны мускулы. Психолог Ольга Твардовская объяснила стремление иметь накаченное тело:

— В каждом веке есть свои тренды. Например, в эпоху Наполеона мужчины с удовольствием носили белые подштанники и при этом выглядели очень модно, но если бы сейчас примерили такой образ, то это выглядело бы по-другому. И, скорее всего, неуместно. Так и с модой на мышцы. Сейчас это веяние времени, — считает Твардовская.

Guardian отмечает, что последние десятилетия изображения преувеличенно накаченного мужского тела практически пропагандируются. Супергерои из комиксов — эталоны мужской красоты и сексуальности. Психолог согласилась с этим и объяснила негативное влияние такой тенденции:

— Дело в том, что все хорошо в гармонии и балансе. Когда человек очень много внимания уделяет чему угодно, например, походам в зал и правильному питанию, это перестает быть правильным. Это хорошо видно на примере алкоголиков. Они убегают от реальности в алкоголь. А кто-то убегает в спортзал, вот и вся разница. Вспомните те же «руки-базуки», это же уже ненормально, — отметила эксперт.

Ольга Твардовская рассказала, что зависимость не уходит, а изменяет свои формы. Возможно, тяжелая физическая нагрузка — компенсация привычного сидячего образа жизни, а желание иметь рельефные мышцы — стремление быть похожим на кумиров из супергеройских фильмов. Но это — только оправдания недосягаемых идеалов, к которым стремятся мужчины.

— Нужно понять, что ты — неповторимый. Зачем быть копией? Даже в магазине мы стремимся купить оригинал, а не подделку, — отмечает психолог.

Ольга Твардовская дала 3 совета мужчинам о том, как не думать о супергеройских мышцах и сохранить здоровую самооценку:

1. Быть собой и чувствовать себя.

2. С утра, улыбаясь, говорить: «Я достаточно хорош для этого мира, а мир достаточно хорош для меня».

3. Когда встаете перед выбором всегда задавайте себе вопрос: «А точно этого хочу я, а не кто-то другой?»

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