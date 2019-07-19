Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится 20 и 21 июля

Пригородные поезда Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) будут двигаться по измененному расписанию в субботу и воскресенье, 20 и 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Изменения в графике вызваны проведением работ по развитию инфраструктуры, в рамках которых будут возведены новые остановочные пункты и дополнительные главные пути на участке Москва — Апрелевка.

— В перспективе это позволит увеличить пропускную и провозную способности, назначить дополнительные рейсы пригородных поездов. Новые станции сделают доступнее прилегающие к железной дороге территории, — указано в сообщении.

Уточняется, что с 20 на 21 июля (с 21:30 до 8:30) плановые работы проведут на перегоне Москва — Очаково, что вызвано необходимостью построить остановку Аминьевская.

В пресс-службе отметили, что на выходные назначено технологическое окно с максимально возможным использованием ночного времени. Это позволит сохранить количество и расписание электричек в часы пик. На время ремонта будет организовано движение поездов на участке по соседнему пути в реверсивном режиме (составы будут поочередно пропускаться в обе стороны).

Так, из расписания выведут пригородные поезда, следующие между столицей и станциями Апрелевка, Новопеределкино и Нара. Об этом пишет агентство «Москва».

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