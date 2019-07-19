«Гринпис» присоединилась к флэшмобу, «состарив» Землю
Российское отделение «Гринпис» присоединилось к идее популярного приложения FaceApp. На сайте организации были опубликованы фотографии трех мест, которые «состарили» по примеру приложения. Ими стали Байкал, Арктика и Санкт-Петербург.
На кадрах видно, что в будущем Байкал обмелеет, вода станет мутной, а на берег будет замусорен. Не менее печальная судьба, ждет Арктику — она растает. Санкт-Петербург, по мнению экоактивистов, будет затоплен по примеру Венеции.
— Именно так будет выглядеть весь мир, если не прилагать усилия по улучшению экологической ситуации на планете, — пояснили в «Гринпис».
Напомним: приложение, которым вдохновился «Гринпис», позволяет человеку увидеть, как он будет выглядеть спустя 30-40 лет.
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