Власти Москвы готовы помочь задержанной с неизвестным лекарством матери
Столичные власти выразили готовность оказать социальную помощь семье тяжелобольного ребенка, чью мать недавно задержали за контрабанду лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Напомним, что 17 июля в Сети появилась информация о задержании матери пациента детского хосписа в почтовом отделении Москвы. Ее взяли в момент, когда она получала посылку с лекарством от судорог «Фризиум», которое не зарегистрировано в России. В посылке нашли 400 таблеток неизвестного происхождения.
Тогда правоохранительные органы арестовали посылку как контрабанду, пригрозили возбуждением уголовного дела. По словам женщины, конфискованные лекарства необходимы для поддержания здоровья сына. Она пребывала в отделении полиции в течение семи часов.
19 июля пресс-служба ведомства заявила о том, что семья задержанной женщины — многодетная.
— Один ребенок имеет инвалидность. Семья получает необходимые социальные выплаты и пособия на детей, — пояснили в департаменте и отметили, что готовы предоставить дополнительную помощь при необходимости.
Ранее власти города помогли семье получить товары длительного пользования: телевизор, стиральную машину и холодильник. Одному из детей центром социального обслуживания были предоставлены реабилитационные услуги, передает РИА Новости.
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