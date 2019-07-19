Санитарный вертолет эвакуирует ребенка, пострадавшего в ТиНАО
• 21:29 • 19 июля 2019
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С места ЧП малыша эвакуируют в сопровождении мамы
Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуирует ребенка, пострадавшего в результате несчастного случая в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.
Уточняется, что с места ЧП малыша эвакуируют в сопровождении мамы. Вертолет доставит их в специализированное лечебное учреждение столицы.
В пресс-службе добавили, что в полете ребенка сопровождает авиамедицинская бригада, отслеживающая и поддерживающая его состояние.
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