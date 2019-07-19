Остановку для транспорта временно отменят из-за матча на «ВТБ Арене»
• 21:29 • 19 июля 2019
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21 июля состоится футбольный матч «Динамо» — «Рубин»
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
В воскресенье, 21 июля, для нескольких маршрутов автобусов, электробуса и троллейбуса не будет функционировать остановка «Петровско-Разумовская аллея, дом № 8». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Уточняется, что остановочный пункт будет недействительным временно начиная с 16:30. Так, не будут останавливаться автобусы № 22, 110 и т29, а также электробус и троллейбус № 42.
Данные изменения было решено ввести по причине проведения футбольного матча на «ВТБ Арене». 21 июля состоится футбольный матч «Динамо» — «Рубин».
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