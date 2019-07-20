Водитель отбил оператора заправки от насильника с помощью лопаты
В селе Пристанское Омской области водитель с помощью лопаты спас девушку, работавшую на заправочной станции оператором, от насильника.
Как сообщает региональное управление Следственного комитета, подозреваемый, находясь под воздействием наркотиков, приехал на автозаправочную станцию и потребовал заправить его машину бесплатно. Получив отказ, мужчина начал приставать к девушке-оператору и пытался ее изнасиловать.
Водитель другого автомобиля вступился за девушку и обезвредил нападавшего, которого задержали.
Возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование, сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по Омской области.
Ранее сообщалось, что мужчину задержали за изнасилование девушки в кафе на Арбате.
Читайте также: Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании таксиста