Глюкоза попросила поклонников помочь ей с выбором образа
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, предложила своим подписчикам в Instagram выбрать образ, наиболее подходящий звезде.
Глюкоза выложила снимки с различных мероприятий, на которых предстает в разном облике — от роковой женщины до тургеневской барышни — и спросила, какой образ нравится подписчикам больше всего.
Мнения разошлись, но в одном подписчики певицы оказались солидарны: практически все считают Глюкозу красавицей независимо от образа.
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Приветики) ⠀ Мне очень приятно, что мой стиль вам нравится и вы пишете много хороших комментариев) ⠀ Несмотря на все тренды в моде, стиль - наше самовыражение. Сегодня выбираю быть роковой дамой в красном, завтра мимими девочкой в юбке в цветочек, а через неделю #sexy бамбиной в мини) Нам женщинам можно перевоплощаться с каждым новым порывом настроения) ⠀ Помните, в детстве были бумажные куклы, которым нужно было вырезать наряды?) Сегодня поиграем во что-то похожее, но куколкой буду я)))) ⠀ Я подобрала 5 образов с разных ивентов) Какой из них нравится вам больше всего?)))
Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)
Ранее Глюкоза порассуждала о выборе цвета помады. По ее мнению, многие девушки зря отказываются от красного цвета.
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