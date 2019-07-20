Подозреваемого в попытке продать наркотики задержали на востоке Москвы
Пресс-служба московского главка полиции подтвердила задержание на востоке города мужчины, подозреваемого в попытке продать запрещенное наркотическое вещество.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего подозреваемого на улице Красный Казанец с неким веществом массой 285 граммов. Как показала экспертиза, это вещество являлось амфетамином.
В отношении задержанного возбудили дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали наркопритон на юго-западе Москвы.
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