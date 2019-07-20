Житель Украины с чемоданом пытался добраться до России вплавь
• 07:46 • 20 июля 2019
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Моряка планируют экстрадировать обратно на Украину в ближайшее время
Фото: скриншот видео Youtube (канал KiryagaGame)
Береговая охрана России поймала украинца, который с чемоданом пытался доплыть до берега в Ростовской области. Об этом сообщает портал SeafarersJournal.
Согласно имеющейся информации, мужчина спрыгнул за борт молдавского сухогруза. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Капитан судна, на котором мужчина работал поваром, впоследствии сообщил о «пятидневном запое» подчиненного.
Моряка планируют экстрадировать обратно на Украину в ближайшее время.
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