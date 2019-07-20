Гоша Куценко рассказал, как назовет свою партию

Заслуженный артист России, актер и музыкант Гоша Куценко в интервью «Вечерней Москве» рассказал о своих политических взглядах.

— Я был активен, но в конце концов я вообще ушел от политики. Я в последнее время даже не слежу специально, что творится на лоне демократии, — отметил артист.

Он назвал показываемые новости ужасными, а телевидение — изжившим себя. Досталось от Куценко и человечеству в целом. По мнению музыканта, оно не придумало ничего хорошего за время своего существования: мир не стал лучше, институты не оправданы, а люди так и не достигли счастья.

— Если я когда-нибудь захочу создать политическую партию, я назову ее «Партия Парадоксов». Я объединю в ней все мыслимые и немыслимые политические лозунги и людей насильно, — подчеркнул Куценко.

Он также признался, что считает себя утопистом.

— Для меня утопия — это красивый остров, подобие рая, «планета искусства». В юности я впитал принципы коммунизма. Хотелось честности и счастья для всех. Я даже коммунистом немного побыл, у меня партбилет с тех времен хранится. В 20 лет я был не подготовлен к развалу СССР, а потом вкусил, наверное, все соблазны. В 50 мне опять хочется справедливости, — добавил собеседник «ВМ».

Читайте также: Очевидица рассказала о драке Гоши Куценко и Алексея Воробьева