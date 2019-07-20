Снаряд-обманка уведет ракеты врага от наших кораблей
Дипломом и памятным знаком «За лучший выставочный экспонат» по итогам завершившегося Международного военно-морского салона отметили разработчиков турбореактивного снаряда АЗ-ТСР-47.
На одной из лучших мировых выставок в сфере кораблестроения, морского вооружения и судостроения концерн «Техмаш» государственной корпорации Ростех представил турбореактивный снаряд АЗ-ТСР-47 повышенной эффективности. Боеприпас предназначен для отвлечения ракет, атакующих надводные корабли, на ложные радиолокационные цели. Выпущенный из штатной корабельной пусковой установки ЗИФ-121 корабельного комплекса ПК-2 снаряд создает в заданном районе непреодолимые радиолокационные помехи для вражеских средств нападения. АЗ-ТСР-47 ставит ложную радиолокационную цель в виде целого облака дипольных отражателей. Системы обнаружения противника «клюют» на эту «обманку» и атакующие наши корабли чужие ракеты благополучно летят в никуда.
- Снаряд обладает повышенной эффективностью по сравнению с известными аналогами за счет быстрого образования и большой площади рассеивания ложных радиолокационных целей, - приводит слова гендиректора «Техмаша» Владимира Лепина пресс-служба концерна.
Снаряд для защиты от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения, разработан специалистами входящего в состав концерна «Техмаш» АО «Новосибирский завод искусственного волокна». Им и были вручены награды за лучший выставочный экспонат Международного военно-морского салона-2019.
Кроме АЗ-ТСР-47 в арсеналах российского Военно-Морского флота есть также снаряды, способные снижать эффективность не только ракет с радиолокационными головками самонаведения, но и с головками телевизионными, тепловизионными и лазерными. Действуя в комплексе, все они способны создать вокруг корабля защитное облако, работающее против всех видов современного высокоточного оружия.
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