Более 500 тысяч бутылок напитков купили в столичном метро с начала лета
В вендинговых аппаратах столичного метро с начала лета было приобретено более 500 тысяч бутылок сладкой газировки, воды и сока. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Московского метрополитена.
— В вендинговых автоматах, размещенных на станциях метро, за 1,5 месяца приобрели более 250 тысяч бутылок воды, более 150 тысяч бутылок сладкой газировки и 100 тысяч бутылок соков и сокосодержащих напитков, — указано в сообщении.
По сравнению с весенним периодом спрос на прохладительные напитки вырос на 30 процентов.
Сообщается, что самыми популярными летом являются торговые аппараты на станциях «Марксистская», «Дубровка» и «Трубная». Вендинговые аппараты расположены на 47 станциях метрополитена.
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