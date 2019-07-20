Стартует конкурс среди подразделений ВДВ России «Миротворец-2019»

Скоро стартует конкурс среди подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России «Миротворец-2019».

Войны в наше неспокойное время очень хорошо останавливает сила. Батальоны и бригады наших десантников участвовали в миротворческих операциях в Абхазии, Боснии и Герцеговине, Косово. Она становились посреди войны, и их спокойная грозная сила приводила к завершению вооруженные конфликты в самых «горячих точках» бывшего Советского Союза и мира. Наши десантники готовы к выполнению миротворческих задач и сегодня.

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, с 22 по 26 июля в Ульяновске пройдет IV конкурс «Миротворец-2019». В состязаниях примут участие более 60 военнослужащих. Они представят миротворческие подразделения из соединений Воздушно-десантных войск из Новороссийска, Пскова, Иванова, Ульяновска, Камышина и Уссурийска.

Десантникам-миротворцам на первом этапе конкурса предстоит сдать зачеты по знанию английского языка и норм международного гуманитарного права. Затем военнослужащие выполнят упражнения стрельб из штатного оружия, оборудуют подвижный и стационарный контрольно-пропускные пункты в незнакомой для них местности, организуют защиту их периметров. Проверка организации службы миротворческого подразделения будет оценена по результатам действий десантников при нападении на пост условной бандгруппы. Итоговым «экзаменом» станет соревнование по выполнению специальных задач, предусматривающее прохождение командой десантников маршрута с контрольными пунктами за определенное время с помощью схемы местности и компаса.

Лучшему миротворческому подразделению Воздушно-десантных войск будет вручен кубок командующего ВДВ.

В эти же дни завершается подготовка к проведению конкурса «Десантный взвод-2019». Он пройдет с 3 по 17 августа в рамках Армейских международных игр-2019 в Псковской области на полигонах ВДВ России Завеличье, Струги Красные и площадке приземления Кислово. За победу в конкурсе будут бороться 450 военнослужащих из парашютно-десантных подразделений вооруженных сил более чем 20 государств мира.