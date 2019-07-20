Столичных водителей попросили парковаться с осторожностью из-за непогоды
В столице в субботу, 20 июля, ожидается дождь, гроза и порывистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендовали проявлять осторожность при парковке.
— Сегодня в столице ожидается гроза, дождь с порывами ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны: не паркуйте машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций! — указано в сообщении, опубликованном на официальной странице Московского паркинга в сети Twitter.
По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается гроза, дождь с порывами ветра до 15 м/с. Будьте осторожны: не паркуйте машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций! #АМПП #Московскийпаркинг— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 20 июля 2019 г.
Напомним, что по прогнозам синоптиков температура воздуха в субботу поднимется до 21–22 градусов, оставаясь ниже климатической нормы.
Читайте также: Гидрометцентр заявил о провале купального сезона в Москве