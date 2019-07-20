Лера Кудрявцева рассказала о своем психозе
• 12:40 • 20 июля 2019
Поделиться:
0
doc76av2h00tag1eb3ky9dy
Лера попросила у поклонников совета
Фото: https://www.instagram.com/leratv/?hl=ru
Отечественная телеведущая Лера Кудрявцева призналась своим подписчикам в Instagram, что из-за дочери у нее начался психоз.
Лера попросила у поклонников совета и пожаловалась, что ей даже начали сниться кошмары с участием дочери.
— Мамули, скажите, как избавлялись от психоза за детей, — интересуется телеведущая.
Кудрявцева рассказала, что у нее настоящая паника за дочку. В качестве примера звезда привела ситуацию с переходом дороги. По словам Леры, она может стоять на обочине полчаса, и пойдет только когда «даже шума машины» не слышно.
Читайте также: «Включаю свет: мужа рядом нет»: Кудрявцева рассказала о ночных приключениях мужа
Теги:
13:0920 июля 2019
12:5120 июля 2019
12:2720 июля 2019
12:2720 июля 2019
12:2720 июля 2019
12:0420 июля 2019
12:0020 июля 2019
11:3120 июля 2019
10:2320 июля 2019
09:4520 июля 2019
09:1620 июля 2019
09:0720 июля 2019
07:5120 июля 2019
07:4620 июля 2019
07:2920 июля 2019
07:2020 июля 2019
06:5520 июля 2019
06:3620 июля 2019
06:1420 июля 2019
05:1520 июля 2019
03:4520 июля 2019
03:2220 июля 2019
02:5820 июля 2019
02:3520 июля 2019
02:1520 июля 2019
01:1520 июля 2019
00:5420 июля 2019
00:3620 июля 2019
23:3519 июля 2019
23:1719 июля 2019
22:4019 июля 2019
22:2319 июля 2019
22:0519 июля 2019
22:0519 июля 2019
21:4819 июля 2019
21:2919 июля 2019
20:2719 июля 2019
20:2719 июля 2019
20:1619 июля 2019
19:5619 июля 2019
19:4419 июля 2019
19:2219 июля 2019
19:2019 июля 2019
19:1919 июля 2019
19:1919 июля 2019
19:1019 июля 2019
18:5819 июля 2019
18:2719 июля 2019
18:2319 июля 2019
18:1519 июля 2019
17:5919 июля 2019
17:3219 июля 2019
17:2819 июля 2019
17:1719 июля 2019
17:0319 июля 2019
17:0319 июля 2019
16:5219 июля 2019
16:4519 июля 2019
16:3919 июля 2019
16:3219 июля 2019
16:0519 июля 2019
15:5319 июля 2019
15:3419 июля 2019
14:5519 июля 2019
14:3719 июля 2019
14:3019 июля 2019
14:2419 июля 2019
14:2019 июля 2019
14:1419 июля 2019
14:0519 июля 2019
14:0519 июля 2019
14:0119 июля 2019