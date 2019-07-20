Московский филиал музея «Эрмитаж» планируют построить к 2024 году
На территории столицы возведут московский филиал музея «Эрмитаж». Сдать в эксплуатацию здание планируют до 2024 года.
Предполагается, что в музее будут выставлять в основном современные произведения искусства. Находиться филиал «Эрмитажа» будет на территории бывшей промзоны «Зил».
Согласно плану, у здания будет необычная фасадная конструкция.
— Ее подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей, который станет защитой от солнечного света и позволит выставлять предметы искусства в открытых галереях без опаски подвергнуть их разрушению, — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Планируется выставлять в музее произведения разных авторов и направлений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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