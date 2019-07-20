Прямую трансляцию битвы тортов в Москве отменили
Прямую трансляцию битвы тортов отменили на портале «Москва онлайн». Необычное сладкое мероприятие проходит сегодня, 20 июля, на Пушкинской набережной в парке Горького.
По словам специалистов, трансляцию пришлось отменить по независящим от них причинам.
Началось самое сладкое событие этого лета в 12:00. Как сообщалось ранее на портале, это самое увлекательное событие текущих выходных.
Согласно правилам игры, участников битвы разделят на две команды, их задача — попасть в соперника тортом. Каждому игроку выдают по два торта и специальные комбинезоны для защиты одежды. Победит тот, кто сможет увернуться от наибольшего количества «снарядов».
В конце сладкого турнира состоится церемония награждения, где лучшим участникам вручат подарки.
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