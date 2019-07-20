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Звезды

Составлен список советских режиссеров, сделавших из своих жен кинозвезд

Наталья Репина
• 14:07 • 20 июля 2019
Леонид Гайдай и Нина Гребешкова познакомились еще будучи студентами ВГИКа
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Леонид Гайдай и Нина Гребешкова познакомились еще будучи студентами ВГИКа
Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

Составлен список знаменитых советских режиссеров, снимавших в своих фильмах жен.

Григорий Александров нашел Любовь Орлову для главной роли в фильме «Веселые ребята», и сразу после окончания работы над фильмом пара поженилась. Орлова играла в 5 картинах мужа: «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» и «Весна».

Ирина Скабеева, жена Сергея Бондарчука, всегда играла на пределе своих возможностей, снимаясь в фильмах супруга. Она понимала, что если допустит ошибку, то начнутся разговоры — мол, Бондарчук «продвигает» жену, у которой не хватает таланта.

Леонид Гайдай и Нина Гребешкова познакомились еще будучи студентами ВГИКа. Гайдай отдавал жене только второстепенные роли, но благодаря своему таланту она умела сыграть даже простую медсестру или соседку так ярко, что ее персонаж запоминался надолго.

Владимир Басов и Валентина Титова прожили в браке 14 лет. В эти годы Владимир снимал Валентину во всех своих фильмах: «Щит и меч», «Возвращение к жизни», «Опасный поворот»и других. Титова стала его музой.

Глеб Панфилов подарил Инне Чуриковой первую главную роль в ее жизни в картине «В огне брода нет». А затем продолжал снимать ее во всех своих фильмах.

Владимир Меньшов решил снять в фильме «Москва слезам не верит» свою жену, Веру Алентову, от безысходности. Ведь он долгое время не мог найти актрису на главную роль. Однако затея увенчалась успехом — Алентова сыграла великолепно.

Брак Сергея Соловьева и Татьяны Друбич продлился всего шесть лет. Однако Татьяна сыграла во многих фильмах мужа, например, «Асса» или «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», а после развода пара сумела сохранить дружеские отношения, сообщает «Телепрограмма».

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